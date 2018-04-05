Yargıtay Karar Verdi: Aldatılan Kadının Eşine, 'g..T' Demesi Kusur Sayılmaz
Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
Bahar Havasına Aldanmayın! İstanbul'a Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor
Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar
Fransız Dj Uyuşturucu Kuryesi Çıktı! Milyonlarca Liralık Uyuşturucuyla İstanbul'da Yakalandı
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na Sert Tepki: Arkamdan İş Çevirdiler
Abd'de Kafalar Karışık Ama Trump, Askerlerin Dönmesi İçin Süre Verdi
Çığlıklar İçinde 35 Dakikalık Yolculuk! Ön Cam Patladı, Tekne Su Aldı
'hayvan Herifler, Aldığınız Nefesten Bile Haberleri Var'
Düğmeye Basıldı, Seri Üretim Başlıyor
Pentagon, Münbiç'te 2 Yeni Üs Açıldığını Yalanlamadı
Trump Ve Macron'dan Suriye Zirvesi: Ortak Hareket Edeceğiz
Hdp'lilere Pasta Gözaltısı! Polis İhanet Kutlamasını Engelledi
Çocuklar Evdeyken Uyuşturucu Parası İçin Sevgilisini Pazarladı!
Milli Yıldız Emre Mor'a Psikolog Desteği!
Yılmaz Vural'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Abd'nin Yerini Kime Bırakacağı Netleşti
Abd'de F-16 Uçağı Düştü!
Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç: Hain Saldırıyı Unutmadık

Polise büyük şok! Köye eroin imalathanesi kurmuşlar

POLİSE BÜYÜK ŞOK! KÖYE EROİN İMALATHANESİ KURMUŞLAR

Van'ın Muradiye ilçesi Doğangün köyüne düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 10:10
Puan Ver : Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar(10/10)6

Van'ın Muradiye ilçesinde eroin imalathanesine polis ekipleri tarafından düzenlen operasyonda 120 kilo 305 gram eroin, 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi ile 22 kilo 640 gram toz soda ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

KÖY EROİN İMALATHANESİ ÇIKTI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesine yönelik İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek planlı çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi Doğangün köyünde uyuşturucu madde imalathanesi bulunduğu tespit edildi. Adı geçen köyde özel harekat polisi destekli biri eroin imalathanesi olmak üzere 3 ayrı adreste yapılan operasyonda; 3 adet sanayi tipi ocak ve 3 adet büyük tüp, 1 adet dijital terazi, çuvallar içerisinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin maddesi, 3 adet kazan içerisinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin maddesi, 7 bidon içerisinde 192 kilo 40 gram asit anhidrid maddesi, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 adet filtreli yüz maskesi, 1 adet A-K 47 marka piyade tüfeği ile iki adet şarjörü, 45 adet dolu fişek ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Bahse konu yerin eroin imalathanesi olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Van polisi 3 ay içerisinde toplam 1.5 tonun üzerinde eroin maddesi ele geçirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polise  Büyük  Şok  Köye  Eroin  İmalathanesi  Kurmuşlar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER