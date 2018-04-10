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Polise ''intihar Edeceğiz'' Dedi, Önce Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu
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Polise ''intihar edeceğiz'' dedi, önce arkadaşını sonra kendini vurdu

POLİSE ''İNTİHAR EDECEĞİZ'' DEDİ, ÖNCE ARKADAŞINI SONRA KENDİNİ VURDU

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisi arayıp intihar edeceğiz diyen 55 yaşındaki adam, arkadaşlık ettiği 22 yaşındaki genci çenesinden av tüfeğiyle vurduktan sonra kendine sıktı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : Polise ''intihar Edeceğiz'' Dedi, Önce Arkadaşını Sonra Kendini Vurdu(5/10)1

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Seyitharun Mahallesi Uludağ Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Adil Yüce (55) polisi arayarak bir süredir arkadaşlık ettiği Emre M. ile birlikte intihar edeceklerini ihbar etti. Silah sesini duyan vatandaşlar polise haber verdi.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin yardımıyla kapı kırılarak içeriye girildiğinde Adil Yüce ölü olarak, Emre M. ise çenesinden vurulmuş yaralı halde bulundu. Çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Emre M. ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Evde inceleme yapan polis ekipleri, Adil Yüce'nin yanı başında av tüfeği buldu. Yapılan ilk incelemede Adil Yüce'nin Emre M.'yi vurduktan sonra intihar ettiği tahmin ediliyor. Evdeki incelemelerin ardından Adil Yüce'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Seydişehir devlet hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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