Taraftarlarla Bir Araya Gelen Alex, Gözyaşlarını Tutamadı
Abd'de Üst Geçit Çöktü: 1 Ölü, 6 Yaralı
Sporting Lizbon, Uzatmalarda Turladı
Türkiye-Abd Arasında Suriye Toplantısının Tarihi Belli Oldu
Anadolu Efes, Almanya'da Brose Bamberg'e 88-79 Mağlup Oldu
Abd'den Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Henüz Bir Anlaşma Yok
Lazio, Kiev Deplasmanından Turla Döndü
Yıkılan Besihane Duvarının Altında Kalan 3 İşçi Feci Şekilde Can Verdi
Tosun'un Yeni Klibi Ortaya Çıktı! 'insanlığı Katlederim' Demiş
Alman Ekibi Leipzig, Roberto Mancini'nin Ekibi Zenit'i Eledi
Marsilya, İspanya'da Athletic Bilbao'yu 2-1 Yenerek Turladı
Skandal Hakem Yeniden Fenerbahçe - Cska Moskova Maçına Atandı!
Imf, Türkiye Raporunu Yayımladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İttifak Yasasını Onayladı!
Abdest Alır Gibi Yapıp Ceket Cebinden 8 Bin Lira Çaldı
Günlerdir Tartışılıyordu! Nişasta Bazlı Şekerle İlgili Karar Alındı
Mağdur, Çiftlik Bank Ceo'suna Şiirle Seslendi: Dön Mehmedim!
Pfdk'dan Dev Derbi Öncesi Fenerbahçe Ve Galatasaray'a Ceza
Lüks Villada Kaçak İçki İmalathanesi Kurmuşlar
Erdoğan, Merkel'le Yasa Dışı Göçü Görüştü!

Polisi gören hayat kadını : Ev hanımıyız, kısır partisi yapıyoruz

POLİSİ GÖREN HAYAT KADINI : EV HANIMIYIZ, KISIR PARTİSİ YAPIYORUZ

Antalya'da, polis tarafından düzenlenen iki ayrı fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Polisi karşısında gören kadınların "Ev hanımıyız, kısır günü düzenliyoruz" demeleri dikkat çekti.

Tarih : 15 Mart 2018, 18:10
Puan Ver : Polisi Gören Hayat Kadını : Ev Hanımıyız, Kısır Partisi Yapıyoruz(5/10)1

Antalya'da, polis tarafından düzenlenen iki ayrı fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Kadınlar, operasyon sırasında polise, "Ev hanımıyız. Fuhuş yapmıyoruz, kısır günü düzenliyoruz" dedi.

POLİSİ GÖRÜNCE EV HANIMIYIZ KISIR YAPIYORUZ DEDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki bir evde fuhuş yapıldığını ve kadınları, Ş.Y. adlı kadın ile Ş.B.'nin pazarladığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan 3 Türk kadın ile Ş.Y. ve Ş.B.'yi gözaltına alındı. Polisi karşısında gören kadınlar, "Biz ev hanımıyız. Burada fuhuş yapmıyoruz, kısır günü düzenliyoruz" dedi. Gerçek ise müşterilerin ifadesiyle ortaya çıktı. 3 kadın ifadelerinin ardından serbest kalırken, kadınları pazarlayan Ş.Y. ile Ş.B. de gözaltına alındı.

FUHŞUN ŞİFRESİ: HAVALAR DA ÇOK ISINDI

İkinci operasyon ise Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde düzenledi. Müşteri gibi davranan polis, 1'i Belarus ve 2'si Özbekistan vatandaşı 3 kadın ile fuhuş karşılığında 2 bin liraya anlaştı. Belirtilen adrese gelen şüpheliler C.A., A.K. ve M.Ö. gözaltına alındı. Müşterilerin güven vermek amacıyla şüphelilere, 'Havalar da çok ısındı' şifresini kullandıkları ortaya çıktı. Yabancı uyruklu 3 kadın, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Polisi  Gören  Hayat  Kadını    Ev  Hanımıyız  Kısır  Partisi  Yapıyoruz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER