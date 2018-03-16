POLİSİ GÖRÜNCE BALKONDAN ATLADI, KIRIK 2 AYAKLA KAÇMAYA DEVAM ETTİ
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan F.D. (24), karşısında polisi görünce 2'nci kattan atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D. tedavi altına alındı.
AYAKLARI KIRIK HALDE KAÇTI
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi 564 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 8 aranması ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D., zil çalınca kapıyı açtı. Karşısında polisi gören F.D., hemen kapıyı kapatıp, balkona çıktı. Pencere önüne yapılan beton sundurma üzerine basan F.D., yan bina altındaki iş yerinin atermit çatısı üzerine atladı. İki ayağı bilekten kırılan F.D., o halde kaçmaya başladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
F.D., çevredekilere peşindekilerin polis olduğunu belirterek, söylememelerini istedi. Bir sokak ötede apartmanın bahçesine saklanan F.D, takip eden polisler tarafından yakalandı. F.D., çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Evi Yanan Nine 'kocam Eve Gelince Beni Bulamaz' Deyip Çıkmak İstemedi
- Ninelerini Baltayla Öldüren Kız Torunlardan Biri Yakalandı
- Eski Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin İhsanoğlu Kalp Krizi Geçirdi!
- Başörtülü Kadına Saldırıyı Metroda Protesto Ettiler
- İstanbullular Dikkat! Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar