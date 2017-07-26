POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI! ŞÜPHELİ OTOMOBİLDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Konya'da park halindeki bir otomobilde şüphe üzerine yapılan aramada ruhsatsız 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Polisin dikkati cephaneliği ortaya çıkardı. Şüphe üzerine bir otomobilde yapılan aramada çok sayıda silah bulundu. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
POLİS, ŞÜPHELENDİĞİ ARAÇTA ARAMA YAPTI
Olay, geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Sarayköy Mahallesi Sarayköy Caddesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı devriye görevini yapan Güven Tim ekipleri, yol kenarında park halinde bulunan 42 COK 57 plakalı otomobilden şüphelendi. Aracın yanına giden polis, Ali K. (26) ve Rahim D.'nn (34) endişeli hareketlerinden şüphelenmesi üzerine otomobilde arama yaptı.
OTOMOBİLDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Yapılan aramada otomobilin farklı yerlerinde bazılarının seri numarası silinmiş 8 adet tabanca, 4 adet otomatik tüfek, bu silahlara ait bazı mermiler 8 adet şarjöre doldurulmuş halde toplam 146 adet mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden Ali K., silah ve mermilerin kendilerine ait olduğunu söylediği öğrenildi. 2 şüpheli, polis merkezinde yapılan sorgulamanın ardından ' 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet ' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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