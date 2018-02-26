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Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi de Küçük Yaşta Evlenmiş

POLİSİN KURTARDIĞI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK GELİNİN ANNESİ DE KÜÇÜK YAŞTA EVLENMİŞ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceki akşam kendisinden 10 yaş büyük kuzeni ile evlendirilirken kurtarılan 14 yaşındaki çocuk gelinin annesi de aynı kaderi yaşamış.

Tarih : 26 Şubat 2018, 16:50
Puan Ver : Polisin Kurtardığı 14 Yaşındaki Çocuk Gelinin Annesi De Küçük Yaşta Evlenmiş(7/10)3

Polisin kurtardığı kızın annesi de küçük yaşta evlenmiş

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde önceki akşam bir salonda yapılan düğünle, kendisinden 10 yaş büyük kuzeni ile evlendirilmeye çalışılırken polis tarafından kurtarılan 14 yaşındaki gelin F.B., devlet koruması altına alındı. Gözaltına alınan gelin ve damadın aileleri serbest bırakılırken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, "Şubat ayı içerisinde 4 çocuk gelin vakasının engellendiğini belirterek, 14 yaşında evlendirilmeye çalışan kız çocuğu F.B.'nin annesi de küçük yaşta evlendiğini öğrendik" dedi.

DÜĞÜN SONRASINDA KÜÇÜK KIZI ALDILAR

Kızıltepe ilçesinde önceki akşam İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yaşar köyünde yaşayan 14 yaşındaki F.B.?nin, 24 yaşlarındaki kuzeni İ.B. ile evlendirileceği bilgisi üzerine harekete geçerek, olası bir gerginliğin önüne geçmek amacıyla, burada düğün sonrası kız çocuğunu alarak, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürmüştü. Gözaltına alınan iki ailenin üyeleri de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

YETİŞTİRME YURDUNA KOYULDU

Başlatılan soruşturma sonunda bir yıl önce tanıştıkları ve birbirlerine aşık olan F.B.'nin Cumhuriyet Savcılığı tarafından önlem olarak Sosyal Hizmetlere bağlı Mardin'deki Yetiştirme Yurduna yerleştirme kararını verirken, ailesinin kemik yaşının büyük olduğu iddiası üzerine yaş tespiti için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderdi.14 yaşındaki F.B. ile kendisinden 10 yaş büyük İ.B.'nin aileleri tarafından evlendirilmelerinin ardından açılan soruşturma ise sürdürülüyor.

'KIZIN ANNESİ DE ERKEN YAŞTA EVLENMİŞ'

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, kent genelinde Şubat ayı içerisinde 4 çocuk gelin vakasının engellendiğini söyledi. Alo 183'e çok güzel dönüşler aldıklarını kaydeden Efetürk, 14 yaşındaki F.B.'nin annesinin de küçük yaşta evlendiğini öğrendiklerini aktardı.

ALO 183'E İHBARLAR HAD SAFHADA

Kentteki çocuk gelin vakalarına yaptığımız müdahalelerle çocuk gelinlere yönelik ihbarlar arttı. Bunu da bu konuda vatandaşlarda artan duyarlılığa bağlıyoruz. Sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda Alo 183'e gelen ihbarlarımız had safhada. Vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler alıyoruz. Kurtardığımız çocuğumuzu devlet koruması altına aldık. Çocuğumuzun sağlık durumu iyi. Aile de pişman. Devletin bu şekilde yaptırımlarından haberleri olmadıklarını söylediler. Kızımızın annesi de erken yaşta evlenmiş bir anne, bu yüzden olaya normal bakıyorlar. Ama bunun normal olmadığını, çocuk gelin olmayacağını, yerinin okul olduğunu aileye anlattık.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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