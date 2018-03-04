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Polislere, silah tutarken zorlanmasınlar diye yeni önlem

POLİSLERE, SİLAH TUTARKEN ZORLANMASINLAR DİYE YENİ ÖNLEM

Polisler telefonla konuşurken silahlarını tutmakta güçlük çektikleri için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Artık polisler kulaklıkla iletişim gerçekleştirecekler.

Tarih : 04 Mart 2018, 16:20
Puan Ver : Polislere, Silah Tutarken Zorlanmasınlar Diye Yeni Önlem(6/10)2

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, personelin can güvenliği ve etrafa daha duyarlı bakabilmesi için bir uygulama başlattı. Güvenlik güçleri ihtiyaç duyulması halinde cep telefonu görüşmelerini kulaklık yoluyla gerçekleştirecek.

POLİSLERİN TELEFONLA MEŞGUL OLMASINI İSTEMİYORLAR

Aşkın uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, polislerin çağın vazgeçilmez iletişim aracı haline gelen cep telefonlarıyla meşgul olmasını istemediklerini ifade etti. Mecbur kalmadıkça cep telefonuyla konuşulmaması gerektiğine dikkat çeken Aşkın, görev gereği cep telefonuna ihtiyaç duyulması halinde görüşmenin bundan böyle kulaklıkla yapılacağını belirtti.

POLİSLERİN CAN GÜVENLİĞİ TEHLİKE ALTINDAYDI

Kulaklıkla polisin daha serbest hareket ettiğini, etrafa daha duyarlı ve dikkatli bakabileceğini söyleyen Aşkın şöyle konuştu: "Sokakta cep telefonuyla konuşan polis, bir elini kullanamıyor ve bakış açısı da daraldığı için etrafa daha iyi ve dikkatli bakması zorlaşıyor. Bunun görevli polisimizin can güvenliğini sıkıntıya soktuğunu gördük. Bu nedenle de tüm personelimizin mecbur kaldıklarında cep telefonlarını kulaklıkla kullanmalarının uygun olduğunu düşünüyoruz."

"TERÖRÜN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ HEDEF ALDIĞINI BİLİYORUZ"

Aşkın, polislerimizin muhtemel bir saldırıya karşı müdahalede bulunabileceğinin altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemiz birçok alanda terörle mücadele ediyor. Ülkemizin her tarafından olduğu gibi bugün güvenlik güçlerimiz Afrin'de de terörle mücadelesini sürdürüyor. Şehirlerimizde, dağlarımızda terörle çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Bu alçak terör örgütlerinin güvenlik güçlerimizi hedef aldıklarını biliyoruz. Onun için arkadaşlarımızın kendi can güvenlikleri açısından etrafa daha duyarlı bakabilmeleri için ihtiyaç duyulması halinde cep telefonları ile kulaklıkla konuşmalarının daha güvenli olduğunu değerlendirerek böyle bir uygulamaya başladık."

GÜVENLİK GÜÇLERİ GÖRÜŞMELERİ KULAKLIK İLE YAPACAK

Hayata geçirilen uygulama ile nöbet tutan polisler, gezici asayiş ekipleri, motosikletli timler, sivil ve yaya devriyeler ile rütbeli tüm personel, görüşmelerini telefon ele alınmadan, tek kulağı kapatan bir kulaklık aracılığıyla yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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