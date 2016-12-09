

261 BİN POLİSE ÖDEME BAŞLADI







Emniyet mensubu polislerin uzun süredir beklediği darbe taltifleri hesaplara yatmaya başladı. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen darbe girişiminde görev alan polislere verilecek olan taltifler belli oldu. Türkiye genelinde darbe gecesi görev alan yaklaşık 261 bin polise 10 ile 24 maaş arasında taltif ödemesi yapılıyor.







62 POLİS ŞEHİT OLMUŞTU







Takvim'in haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, kanlı darbe girişimi sırasında 54'ü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesinde görevli özel harekat polisi ile birlikte 62 personeli şehit olmuştu. Darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara dökülen halkla beraber omuz omuza mücadele eden emniyet mensupları böylece ödüllendirilmiş oldu. 15 Temmuz gecesi çalıştığı halde taltif ödenmeyen emniyet görevlilerinin de dilekçe ile müracaat ederek çalıştıklarını beyan etmeleri gerekiyor..







kaynak:sabah