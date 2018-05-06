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Polisleri bile şaşırttı! Yaşından çok suç kaydı var

POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI! YAŞINDAN ÇOK SUÇ KAYDI VAR

Ankara'da AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının da bulunduğu binadaki dairede hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Polisleri Bile Şaşırttı! Yaşından Çok Suç Kaydı Var(8/10)4

Ankara'da AK Parti Mamak İlçe Başkanlığının da bulunduğu binadaki dairede hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki N.D'nin suç kaydı polisleri bile şaşırttı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.D'nin 3 kapkaç ile 18 hırsızlıktan kaydı bulunduğu, 6 hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.

"HIRSIZLIK AMACIYLA DAİREYE GİRDİK"

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı önünde koruma görevi yapan polis ekibi, aynı binadaki daireyi içeriden gelen sesler üzerine kontrol etmek istedi. Bu sırada dairedeki iki kişi kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından 13 yaşındaki N.D. yakalandı, yanındaki kişi ise kaçtı. N.D'nin ifadesinde, kardeşi Ş.D. ile hırsızlık amacıyla daireye girdiklerini söylediği öğrenildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

N.D'nin, 3 kapkaç ile 18 hırsızlıktan kaydı bulunduğu, 6 hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.

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Kaynak: haberinburada



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