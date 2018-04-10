POLİSTEN 15 KİLOMETRE KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ: MORALİM BOZUKTU, SİZİ GÖRMEDİM
Konya'da yaklaşık 15 kilometre boyunca polisten kaçan alkollü sürücü yakalanınca, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum." dedi.
Merkez Selçuklu ilçesi Otogar kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, 42 SA 672 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Görevlilerin uyarılarını dikkate almayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonunda kamyonet, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde durduruldu.
"MORALİM BOZUKTU, SİZİ GÖRMEDİM"
Sürücü Ecir D. (47), neden kaçtığını soran polislere, "Moralim bozuktu, sizi görmedim. Görseydim dururdum" diye cevap verdi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI
Yapılan ölçümde 1,08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, alkollü araç kullanmak, polisin "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi suçlardan toplam 5 bin lira para cezası kesildi.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Ecir D, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kamyonet ise otoparka çekildi.
Kaynak: haberinburada
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