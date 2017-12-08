POLONYA BAŞBAKANI 2 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
2 yıldır görev başında bulunan Polonya Başbakanı Beata Szydlo görevinden istifa etti. Szydlo'nun yerine Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Mateusz Morawiecki gelmesi bekleniyor.
Polonya Başbakanı Beata Szydlo, istifa ettiğini açıkladı. İki yıldır başbakanlık görevini yürüten Szydlo'nun yerine Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Mateusz Morawiecki önerildi.
İSTİFASINI SUNDU
Polonya'da bir süredir gündemde olan kabine değişikliğinde ilk adım atıldı, 2 yıldır başbakanlık görevini yürüten muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nden Beata Szydlo istifa etti. Szydlo, bugün akşamüstü toplanan PiS Siyasi Komite toplantısında istifasını sundu.
İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Szydlo'nun istifasının kabul edildiği toplantıda boşalan başbakanlık koltuğuna Başbakan Yardımcısı ve Kalkınma Bakanı Mateusz Morawiecki önerildi. Yapılan oylama neticesinde 33 evet, 2 hayır, 1 çekimser oyla Morawiecki'nin başbakanlık koltuğuna oturmasına yeşil ışık yakıldı.
Bankacılık kökenli, 49 yaşındaki Mateusz Morawiecki'nin başbakanlığındaki hükümete güven oylamasının Salı günü gerçekleşmesi beklenirken, Beata Szydlo'nun da başbakan yardımcısı görevini üstlenebileceği gelen bilgiler arasında.
Kaynak: haberinburada
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