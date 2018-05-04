POLONYA EKİBİ LEGİA VARŞOVA, HAGİ İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Polonya ekibi Legia Varşova, Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden Hagi ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu ve eski teknik direktörlerinden Gheorghe Hagi'yle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.
Rumen basınında çıkan haberlerde Karpatların Maradona'sı için Polonya ekibi Legia Varşova'nın devreye girdiği öne sürüldü.
FUTBOL YORUMCUSU, HAGI'Yİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR
İddiaya göre Polonya kulübünün eski futbolcusu ve şimdilerin futbol yorumcusu Pawel Golanski, Varşova yönetimi tarafından Rumen teknik adamı ikna etmesi için görevlendirildi.
Hagi, son olarak sahibi olduğu Viitorul Constanta'yı satışa çıkarmıştı.
Kaynak: haberinburada
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