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pornhub 1 nisan şakası, kullanıcılarını kalpten götürüyordu

PORNHUB 1 NİSAN ŞAKASI, KULLANICILARINI KALPTEN GÖTÜRÜYORDU

Geçtiğimiz gün 1 Nisan'dı ve birçok şaka yapıldı. Bir şaka da kendi sektörünün devinden geldi. Pornhub 1 Nisan şakası, kullanıcılarını kalpten götürüyordu.

Tarih : 04 Nisan 2017, 13:51
Puan Ver : Pornhub 1 Nisan Şakası, Kullanıcılarını Kalpten Götürüyordu(6/10)8


Geçtiğimiz gün 1 Nisan'dı ve birçok şaka yapıldı. Bir şaka da kendi sektörünün devinden geldi. Pornhub 1 Nisan şakası, kullanıcılarını kalpten götürüyordu.



Dün 1 Nisan‘dı ve dünyanın dört bir yanında çeşitli şakalar yapılarak sulu bir gün geçirildi. İşin teknoloji kısmında da herkes, her kurum kendince şakalar yaptı. Bunlardan birisi de Pornhub'tu. Biz girmediğimiz için haberimiz olmadı ama Ubergizmo'nunhaberine göre siteye girenler çok komik bir şakayla karşılaşmış. Pornhub 1 Nisanşakasıkullanıcılarına soğuk terler döktürmüş.



Bazı pornositelerinde sosyal medya paylaşım butonları bulunuyor. Genel ahlak kuralları çerçevesinde bu tür videolar pek paylaşıma uygun olmadığı için, bu paylaş ikonlarının da kimehitapettiğimerak konusu olmayı sürdürüyor. İnternet sitesi de şakasını bu sistem üzerine kurmuş. Siteye girenler “Paylaşım için teşekkürler, Pornhub artık sosyal medya hesaplarınız için otomatik video paylaşıyor” penceresi görmüş. Şakayı inandırıcı kılmak için bu pencereye ‘teşekkürler' ve ‘ne yapıyorsun!!! Bu işlemi geri döndür' seçenekleri konulmuş. Ancak pencerenin kapatılmasıyla bunun 1 Nisan şakasıolduğu anlaşılmış. Bu şaka şüphesiz ki, dalgın ziyaretçilerini zor durumda bırakmıştır. Ancak güzel bir şaka olduğu kesin.



Yeni Bayonetta oyunu mu geliyor?








Etiketler: Pornhub  1  Nisan  Şakası  Kullanıcılarını  Kalpten  Götürüyordu    haber

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