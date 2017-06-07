Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı

porsche'a yanıltıcı yazılım suçlaması

PORSCHE'A YANILTICI YAZILIM SUÇLAMASI

Alman otomotiv devi olan Porsche da otomobillerdeki emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım kullandığı suçlamasıyla karşı karşıya

Tarih : 07 Haziran 2017, 16:26
Puan Ver : Porsche'a Yanıltıcı Yazılım Suçlaması(5/10)3


Alman Wirtschaftswoche gazetesi, Porsche yönetiminin Almanya'daki resmi ulaşım kurumu KBA tarafından sorgulandığını duyurdu.



Porsche'un otomobillerin emisyon değerlerini düşük göstermek amacıyla özel bir yazılım programı kullandığı iddia ediliyor. Porsche Reuters'a bir açıklama göndererek suçlamaları reddetti.



KBA geçen hafta da Audi'nin bazı dizel otomobillerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığının belirlendiğini açıklamıştı. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt de, 24 bin aracın geri çağrılacağını duyurmuştu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Porsche  A  Yanıltıcı  Yazılım  Suçlaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER