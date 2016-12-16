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porsche'dan audi'ye cevap: geri gel!

PORSCHE'DAN AUDİ'YE CEVAP: GERİ GEL!

2014 yılından bu yana Dünya Dayanıklılık Şampiyonası adıyla bilinen Le Mans 24 saat yarışlarında, Porsche ve Audi arasında tatlı bir rekabet yaşanıyor

Tarih : 16 Aralık 2016, 10:59
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Her yıl düzenlenen ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası adıyla bilinen Le Mans 24 saat yarışlarında ilginç, tatlı bir atışma yaşanıyor.



Audi, 2014 yılında Le Mans 24 saat yarışlarına geri döndüğü açıklayan Porsche için bir reklam filmi yayınlamıştı.



Yaşanan bu gelişme ile filmde Porsche'a Welcome Back "Tekrar Hoşgeldin" diyen Audi, tatlı bir rekabeti de başlatmış oldu.



2014 yılında geri dönen ve 2015, 2016 yıllarında liderliği eline alan Porsche, koltuğu kimseye bırakmadı.



Ekim ayında ise ilginç bir gelişme yaşandı. Audi tarihi bir karar alarak Le Mans 24 saat yarışlarından resmi olarak çekildiğini açıkladı.



Yaşanan bu gelişme üzerine Porsche, 2014 yılında çekilen reklam filmi üzerinden Audi'ye güzel bir cevap verdi.



2014 yılında çekilen filmdeki traktörü kullanan Porsche, yazılan yazının üzerine giderek fırçayla ufak bir değişiklik yaptı: Come Back "Geri Gel" (Görsel)










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