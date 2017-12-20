PORTEKİZ BASINI: BEŞİKTAŞ, ARA TRANSFERDE BENFİCALI RAFA SİLVA'YI TRANSFER EDECEK
Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Benficalı futbolcu Silva'yı transfer edeceğini yazdı.
Portekiz'in tanınmış spor gazetelerinden Ojogo'nun iddiasına göre Beşiktaş ara transfer döneminde Benfica'nın Portekizli yıldızı Rafa Silva'yı transfer edecek.
TAKIMDA OYNAYAMIYOR
Benfica teknik direktörü Rui Vitoria tarafından bu sezon ilk 11'de yer bulamayan Portekizli oyuncunun Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini ve Beşiktaş'ın da 24 yaşındaki ortasaha oyuncusuna talip olduğu iddia edildi. Ojogo, Benfica'dan kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Talisca'nın Çin'e transfer olması durumunda Beşiktaş'ın Rafa Silva'yı alacağını belirtti.
16 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ
Geçen sezon 16 milyon Euro karşılığında Braga'dan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva bu sene ligde sadece 5 maçta forma giydi.
Kaynak: haberinburada
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