Portekiz Ligi'nde 28. haftada Belenenses ile Porto karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Nathan ile öne geçen Belenenses, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin 70. dakikasında Maurides ile bir gol daha bulan Belenenses farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda da gol bulamayan Porto deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.

PORTO 70 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Porto 70 puanla 6 hafta kala liderliği Benfica'ya kaptırdı. Belenenses ise puanını 32'ye çıkardı.

Kaynak: haberinburada