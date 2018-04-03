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Portekiz'de büyük sürpriz! Porto liderliği kaptırdı

PORTEKİZ'DE BÜYÜK SÜRPRİZ! PORTO LİDERLİĞİ KAPTIRDI

Porterkiz Liginin 28. haftasında Belenenses'e 2-0 yenilen Porto, liderliği Benfica'ya kaptırdı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 02:00
Puan Ver : Portekiz'de Büyük Sürpriz! Porto Liderliği Kaptırdı(5/10)1

Portekiz Ligi'nde 28. haftada Belenenses ile Porto karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Nathan ile öne geçen Belenenses, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Mücadelenin 70. dakikasında Maurides ile bir gol daha bulan Belenenses farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda da gol bulamayan Porto deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.

PORTO 70 PUANDA KALDI

Bu sonuçla birlikte Porto 70 puanla 6 hafta kala liderliği Benfica'ya kaptırdı. Belenenses ise puanını 32'ye çıkardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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