PORTEKİZ'DE BÜYÜK SÜRPRİZ! PORTO LİDERLİĞİ KAPTIRDI
Porterkiz Liginin 28. haftasında Belenenses'e 2-0 yenilen Porto, liderliği Benfica'ya kaptırdı.
Portekiz Ligi'nde 28. haftada Belenenses ile Porto karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Nathan ile öne geçen Belenenses, ilk devreyi 1-0'lık üstünlükle tamamladı.
Mücadelenin 70. dakikasında Maurides ile bir gol daha bulan Belenenses farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda da gol bulamayan Porto deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.
PORTO 70 PUANDA KALDI
Bu sonuçla birlikte Porto 70 puanla 6 hafta kala liderliği Benfica'ya kaptırdı. Belenenses ise puanını 32'ye çıkardı.
Kaynak: haberinburada
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