

Kurbanların çoğu alevlerden kaçmaya çalışırken arabalarında boğularak öldü. İçlerinde 4 de çocuk bulunuyor. Büyüyen yangın ardından ülkede ise 3 günlük yas ilan edildi. Öte yandan Avrupa Birliği de, Portekiz'e destek olmak amacıyla acil durum protokolünü yürürlüğe koydu..







kaynak:sabah