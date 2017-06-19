PORTEKİZ'DE ORMAN YANGINI: 62 ÖLÜ
Portekiz'de çıkan orman yangınında, tam 62 kişi hayatını kaybetti.
Kurbanların çoğu alevlerden kaçmaya çalışırken arabalarında boğularak öldü. İçlerinde 4 de çocuk bulunuyor. Büyüyen yangın ardından ülkede ise 3 günlük yas ilan edildi. Öte yandan Avrupa Birliği de, Portekiz'e destek olmak amacıyla acil durum protokolünü yürürlüğe koydu..
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar