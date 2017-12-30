PORTEKİZ'DE ŞİKE İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR
Portekiz'de bahis şikesi iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de 2015/16 sezonunda oynanan Rio Ave-Benfica maçıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Portekizli Polisi, Rio Ave oyuncularının maçı kaybetmek için para aldığı iddialarını soruşturuyor.
BENFICA KULÜBÜYLE BAĞLANTILI BİR İŞ ADAMI ŞÜPHELİ KONUMUNDA
Correio da Manha'nın haberine göre olayla ilgili olarak Benfica kulübüyle bağlantılı bir iş adamı şüpheli konumunda.
4 FUTBOLCU MAÇI KAYBETMELERİ İÇİN PARA ALDI
Her şey Portekiz'de yayın yapan SIC TV kanalının ülkenin birinci lig takımlarından Rio Ave'de 4 futbolcunun Feirense maçını kaybetmeleri için para aldıklarını iddia etmesiyle başlamıştı.
Portekiz basını her gün bahis şikesiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getiriyor.
Kaynak: haberinburada
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