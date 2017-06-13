Karayipler ülkesi Porto Riko'da yapılan referanduma katılanların yüzde 97'si ülkenin ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde oy kullandı



Karayipler Denizi'nde ABD'ye bağlı, içişlerinde bağımsız özerk bölge olan Porto Riko'da dün gerçekleştirilen halkoylamasında katılanların yüzde 97,2 si adanın ABD'nin 51. Eyaleti olması yönünde oy kullandı.



Muhalefet partilerinin boykot ettiği halk oylamasında katılım oranı ise yüzde 23 te kaldı. Katılanların yüzde 1,5 i bağımsız devlet olma, yüzde 1,3 ü de adanın bugünkü yarı özerk satatüsünün sürdürülmesi yönünde oy kullandı. Referandum sonucunun hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.



ABD'nin 2006 yılında Porto Riko'ya yapılan yatırımlarda vergi indirimi uygulamasına son vermesinden sonra ekonomik krizin derinleştiği Porto Riko halkının onda biri ABD'ye göç etti.







kaynak:Sabah