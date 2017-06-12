

Samsung Electronics, dünyanın önde gelen video görüntü kalibrasyon yazılımı sağlayıcısı Portrait Displays ile işbirliği yaptı. Portrait Displays'in yeni otomatik kalibrasyon yazılımı CalMAN with AutoCal Samsung'un geçtiğimiz günlerde Türkiye'de tanıttığı QLED TV'lerde kullanıma sunuldu.



Samsung, Portrait Displays'in yeni otomatik kalibrasyon yazılımı CalMAN with AutoCal'in, 2017 QLED TV'lerinde kullanıma sunulduğunu açıkladı. Bu yazılım, görüntüleme endüstrisinde video kalibrasyon uzmanları ve yayıncılık, prodüksiyon ve post-prodüksiyon sektörlerinde son kullanıcıların büyük kısmı tarafından kullanılıyor.



Bir TV ekranının renginin kademeli olarak ayarlanmasını ifade eden kalibrasyon, monitörler gibi giriş aygıtları ve yazıcılar gibi çıktı aygıtları arasında renkleri mükemmel şekilde eşleştirmeyi hedefleyen tasarımcılar, fotoğrafçılar ve video uzmanları için özel önem taşıyor. Kullanıcıların görüntüleme yapılan ortama bağlı olarak istedikleri izleme deneyimini optimum hale getirebilmelerini sağlıyor.



Dünyanın önde gelen video görüntü kalibrasyon yazılımı sağlayıcısı Portrait Displays ile yürüttüğü işbirliği sonucunda Samsung, QLED TV'lerde yüksek dinamik aralık (HDR) görüntü kalitesi için otomatik kalibrasyonu destekliyor Bu anlamda dünyanın HDR otomatik kalibrasyonunu destekleyen ilk televizyonu olma unvanını taşıyor. Bundan önce, otomatik kalibrasyon yalnızca standart dinamik aralık (SDR) görüntü kalitesi için kullanılabiliyordu.



Saniyeler içinde hatasız otomatik kalibrasyon işlemi



Geleneksel yöntemlerle, kullanıcıların uzaktan kumanda ile ekran menüleri kullanarak TV'leri manuel olarak ayarlamaları gerektiği için kalibrasyon işlemi oldukça uzun sürebiliyor ve hatalı kalibrasyona neden olabiliyordu. Bugün, CalMAN with AutoCal yazılımına sahip QLED TV'ler, yüzlerce ayarı yalnızca birkaç basit tıkla dakikalar içinde otomatik olarak ölçüp ayarlayabiliyor. Kullanıcıların QLED TV'lerinde CalMAN with AutoCal yazılımını kullanmak için sadece AutoCal Calibration Kit'ini (Kalibrasyon Seti) edinerek yazılımı bilgisayarlarına kurmaları yetiyor. Yazılım kurulduktan sonra kullanıcılar bilgisayarlarını QLED TV'ye bağlayarak otomatik kalibrasyon işlemine başlayabiliyor.



Samsung QLED TV kullanıcıları, CalMAN with AutoCal yazılımıyla televizyonlarının renk hacmini de ölçebiliyor. Görüntüleme kalitesinde en yeni standart olan renk hacmi, ekranların parlaklık seviyesinden bağımsız olarak renkleri ne kadar doğru ifade edebildiğini gösteriyor. Aynı zamanda Samsung QLED, dünyanın yüzde 100 renk hacmine sahip ilk ve tek TV serisi olma özelliği de gösteriyor.



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