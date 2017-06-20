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potanın perileri'nin çeyrek finaldeki rakibi belli oluyor

POTANIN PERİLERİ'NİN ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonasında namağlup olarak gruptan çıkan Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi bugün belli olacak.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:45
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Sırasıyla Slovakya'yı 69-58, İtalya'yı 54-53, Belarus'u da 88-74 mağlup ederek B Grubu'ndan namağlup lider olarak çıkan Ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde D Grubu ikincisi Rusya ve C Grubu üçüncüsü Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Maç, bugün TSİ 21.30'da Prag'daki Kralvoka Arena'da oynanacak.



Şampiyonada çeyrek final maçları 22 Haziran Perşembe günü, yarı final karşılaşmaları 24 Haziran Cumartesi günü, final ise 25 Haziran Pazar günü Prag'da oynanacak.



 



kaynak:sabah








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