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prefabrik ev yüklü tır şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

PREFABRİK EV YÜKLÜ TIR ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 YARALI

Kocaeli Tem Otoyolu'nda rot kolu kopan prefabrik ev yüklü tıra şarampole devrilirken, tırdan yola düşen prefabrik eve kamyonet çarptı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:10
Puan Ver : Prefabrik Ev Yüklü Tır Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı(6/10)7


Kocaeli Tem Otoyolu'nda rot kolu kopan prefabrik ev yüklü tıra şarampole devrilirken, tırdan yola düşen prefabrik eve kamyonet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM otoyolundan Ankara istikametine gitmekte olan Hasan K. idaresindeki 60 EH 781 plakalı 2 adet prefabrik ev yüklü tır, İzmit Alikahya mevkisinde rot kolunun kopması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Tırdaki prefabrik evlerden biri yola düşerken, bariyerlere çarpan tır üzerindeki diğer prefabrik ev şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından aynı istikamete gitmekte olan Ali S. idaresindeki 03 SM 848 plakalı kamyonet ise duramayarak yola düşen prefabrik eve çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tır sürücü Hasan Kurt'a ayakta müdahale ederken, yaralanan Serkan Samur'u ise Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk etti.



 



 



kaynak:haberler








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