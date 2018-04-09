PREMİER LİGDE MART AYININ FUTBOLCUSU MUHAMMED SALAH OLDU
Premier Ligde, taraftar oylarının yüzde 80'ini alan Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah mart ayının futbolcusu oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, mart ayının oyuncusu seçildi.
Profesyonel Futbolcular Birliğinden (PFA) yapılan açıklamada, Premier Lig'de mart ayında oynadığı 4 maçta 6 gol atan ve 2 asist yapan Salah'ın taraftarlar tarafından yüzde 80 oyla birinci seçildiği belirtildi.
4. KEZ BU ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
Diğer adaylardan Tottenham forması giyen Dele Alli oyların yüzde 5'ini, Jan Vertonghen, Son Heung-min ve Manchester City'den Leroy Sane yüzde 4'ünü, Manchester ekibinden David Silva ise yüzde 3'ünü aldı.
Salah, bu sezon kasım, aralık ve şubat aylarından sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.
Kaynak: haberinburada
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