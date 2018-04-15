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Premier Lig'de şampiyon Machester City!

PREMİER LİG'DE ŞAMPİYON MACHESTER CİTY!

Manchester United'ın West Bromwich'i evinde 1-0 yendiği maçın ardından Manchester City, Premier Lig'in bitimine beş hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 21:50
Puan Ver : Premier Lig'de Şampiyon Machester City!(6/10)2

Manchester City, Premier Lig'de bitime beş hafta kala tarihindeki beşinci şampiyonluğunu ilan etti.

MANCHESTER UNITED, WEST BROWICH'E EVİNDE MAĞLUP OLDU

Premier Lig'de 33. hafta karşılaşmalarında Cumartesi günü Tottenham'ı 3-1'lik skorla deviren Manchester City, Manchester United'ın evinde West Bromwich'e tek golle boyun eğmesinin ardından şampiyonluğu garantiledi.

MANCHESTER CITY'NİN 5'İNCİ ŞAMPİYONLUĞU

Son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda yaşayan Manchester City, tarihindeki beşinci şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

BAŞARILI TEKNİK ADAM KUPA SAYISINI 23'E ÇIKARTTI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ise toplamda kariyerindeki 7. lig şampiyonluğunu yaşadı.

Guardiola, Premier Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan ilk İspanyol teknik direktör oldu.

47 yaşındaki teknik adam, kariyerindeki toplam kupa sayısını ise 23'e çıkarttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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