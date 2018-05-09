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Premier Ligden bir takım daha düştü!

PREMİER LİGDEN BİR TAKIM DAHA DÜŞTÜ!

Premier Ligde gecenin maçında Southampton, Swansea'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve bu sonuçla birlikte West Bromwich Albion, İngiltere Championship'e düştü.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 00:40
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Southampton, Swansea'yi devirdi ama West Bromwich'i bu sonuçla birlikte kümeye düşürdü.

Premier Ligin 37. hafta maçında Swansea City, Southampton'ı konuk etti. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi 1-0 kazanan Southampton, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Swansea ise 7 maçtır devam eden galibiyet hasretine bu maçta da son veremedi.

WEST BROMWICH, CHAMPIONSHIP'E DÜŞTÜ

Bu sonucun ardından Southampton, 37. maçında 36 puana yükselmeyi başardı. Genel averajda rakiplerinden iyi durumda olan Southampton'ın ligden düşmesi için artık mucizeler gerekiyor. Mark Hughes'un ekibi son maçında ligi şampiyon tamamlayan Manchester City ile karşılaşacak.

Southampton'un bu galibiyetinin ardından Stoke City'den sonra ligden düşen ikinci takım West Bromwich Albion oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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