

İstanbul Kongre Merkezi'nde 2-5 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenecek Gaming İstanbul Fuarı'na Star Wars: Force Arena oyunu ile katılan Netmarble, Star Wars hayranlarına heyecan yaşatacak bir etkinlik daha düzenleyecek. Dünyaca ünlü İngiliz cosplay sanatçısı Tabitha Lyons, 3 Şubat Cuma günü, 15.00-17.00 saatleri arasında Netmarble standında hayranlarıyla buluşacak. Tabitha Lyons, fuara Star Wars filmlerinin efsanevi kadın karakteri Prenses Leia Organa'nın kostümüyle katılacak.



12 yaşından beri cosplayer



İngiltere'nin önde gelen cosplayer'larından biri olan Tabitha Lyons, 12 yaşından beri babasıyla birlikte kostüm ve aksesuar tasarımı yapıyor. Cosplay sanatına büyük bir tutkuyla bağlı olan ve fantastik karakterleri büyük bir benzerlikle canlandırmasıyla dünya çapında bir üne kavuşan Lyons; cosplay yarışmalarında jürilik de yapıyor. Twitch üzerinden hem oyuncu hem de cosplayer olarak düzenli yayın yapan Tabitha Lyons, Star Wars karakterlerinin yanı sıra Tombraider, Red Sonja gibi fantastik karakterlere de hayat veriyor.