Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Filistin-Ürdün vatandaşı olan Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, çarşamba günü ziyarete gittiği Riyad'da havalimanında gözaltına alındı. Masri hakkında 3 gün sonra ise tutuklama kararı çıktı.

3 GÜN ÖNCE HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI, BUGÜN TUTUKLANDI

Riyad'a iş toplantısı için giden Masri, toplantı sonrası Ürdün'e dönmek için gittiği havalimanında gözaltına alındı. İş adamının gözaltına alındıktan sonra iki kişiyi telefonla aradığı belirtildi. Bunlar arasında Masri'nin iş ortakları ve banka yönetimi olduğu gelen bilgiler arasında. 3 gündür gözaltına olan Masri'yle ilgili bugün tutuklama kararı çıktı.

80 yaşındaki iş adamının Ürdün Kralı ile yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

YAKINLARI UYARMIŞ

Masri'nin yakınları tarafından, Suudi Arabistan'a gitmemesi konusunda uyarıldığı ancak iş adamının korkmak için bir neden olmadığını söylediği öğrenildi.

ABD'NİN KUDÜS KARARINI ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Arap Bankası Başkanı Sabih al Masri, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştirmiş ve Ürdün de bu karara en fazla tepki gösteren ülkelerin başında yer almıştı.

SUUDİ ARABİSTAN İNTİKAM ALIYOR

Verdiği bu tepkiyle Ürdün, Suudi Arabistan ve BAE tarafından baskı altına alınmıştı.

Ürdün ekonomisi üzerinde büyük etkisi olan Masri'nin neden belirtilmeden tutuklanması Suudi Arabistan'ın Ürdün'ü dizginlemek için yeni bir yönteme başvurduğu ve intikam almak için bu kararı verdiği yorumlarına neden oldu.

RİYAD'DA İSTİFA EDEN HARİRİ, LÜBNAN'DA İSTİFASINI GERİ ALMIŞTI

Geçtiğimiz ay Lübnan Başbakanı Saad Hariri Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa açıklaması yapmıştı. Hariri sonra Lübnan'a geri döndü ve istifasını geri almıştı.

Kaynak: haberinburada