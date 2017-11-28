PRENSLERİN ARDINDAN SUUDİ ARABİSTAN'DA PRENSESLERDE TUTUKLANMAYA BAŞLADI
Suudi Arabistan'ın, prenslerin ardından eski Kral Abdullah bin Abdülaziz'in kızlarının da tutuklandığı haberi geldi.
Suudi Arabistan'ın, prensleri tutuklama hareketinin ardından prensesleri de gözaltına almaya başladığı haberi geldi.
ÖNCEKİ KRALIN KIZLARINI TUTUKLAMAYA BAŞLADI
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammet bin Selman'ın yolsuzluk soruşturması iddiasıyla, prenslerden sonra kraliyet ailesinin prenseslerinin de gözaltına alınmaya başladığı bildirildi. Kraliyet ailesinin prenseslerin de başka bir otelde toplanmaya başlandığı kaydedildi. Önceki Kral Abdullah bin Abdülaziz'in Fransa'ya sığınan oğlu Abdulaziz bin Abdullah'ın dışında bütün oğullarının tutuklandığı, şimdi de kızlarının tutuklanmaya başlandığı kaydedildi.
MUHAMMED BİN SELMAN'A KARŞI OLMALARIYLA TANINIYORLAR
Suudi Arabistan'ın Kurucu Kralı Abdulaziz bin Suud'un ölen oğlu Sultan bin Abdulaziz'in kızlarının da tutuklandığı belirtildi. Abdullah bin Abdulaziz ve Sultan bin Abdulaziz'in tutuklanan çocuklarının Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın idaresine şiddetle karşı oldukları belirtildi.
OTELİN PENCERELERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Gözaltında tutulan prenslerin hastalanmaları halinde dışarı çıkmamaları için tutuldukları otelin bodrum katının hastane haline getirildiği ve bunun için gerekli değişikliklerin yapıldığı belirtildi. Gözaltında tutulan prenslerin kaldıkları otelde kapıların ve pencerelerin değiştirildiği ve güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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