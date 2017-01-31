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prey'in çıkış tarihi duyuruldu

PREY'İN ÇIKIŞ TARİHİ DUYURULDU

Oynanış videolarının paylaşılmasının ardından büyük bir merakla beklenilen Prey nihayet resmi çıkış tarihine kavuştu. Peki oyun ne zaman çıkacak? Ön sipariş olacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 31 Ocak 2017, 12:05
Puan Ver : Prey'in Çıkış Tarihi Duyuruldu(7/10)8


Oynanış videolarının paylaşılmasının ardından büyük bir merakla beklenilen Prey nihayet resmi çıkış tarihine kavuştu. Peki oyun ne zaman çıkacak? Ön sipariş olacak mı? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Prey, Arkane Studiostarafından geliştirilen FPS bazlı uzay temalı bir oyunu. Oyun çıkış videosu ile birçok oyuncuyu büyülese de, oyunun dağıtımının Bethesdatarafından üstlenecek olması yapıma olan beklentiyi git gide yükseltiyor. Çoğu kişinin kafasındaki ilk soru işareti oyunun ne tarz bir oynanış dinamiklerine sahip olduğuna dairdi. Bilindiği üzere Prey E3 oyun fuarında duyurulmuştu. Oyunun duyuru videosu öylesine beğenildi ki Prey uzun bir süre gündemde kalmayı başardı. Oyun hakkında ilk gelen bilgiler yalnızca oyunun uzay temasında geçtiği ve karakterimizin adının “Morgan” olduğuydu.



Bethesda-Arkane ortaklığının eseri Prey, The Game Awards 2016'da da boy gösteren oyunlardan birisi oldu. Ardından ortaya çıkan oynanış videosu ile oyun hakkında birçok bilgi sahibi olan oyuncular sürpriz bilgilerle de karşılaşmıştı. Oyundaki ana karakter olan Morgan'ın kadın veya erkek olmasının belirlenebilir olması oyuncularda büyük merak uyandırmıştı. Şüphesiz oyuncuların beklediği bir diğer haber de oyunun çıkış tarihi ile ilgiliydi. Ve bu bekleyiş bugün gelen bir açıklama ile son bulmuş oldu.



Prey 5 Mayıs 2017 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PCiçin çıkış yapacak olan oyun ön sipariş verenler için özel içerikler ile de gelecek. Oyun RPG ögelerini de barındırdığından sunulan dijital içeriklerde bu yönde.



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Etiketler: Prey  İn  Çıkış  Tarihi  Duyuruldu    haber

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