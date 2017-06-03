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‘problemi çözün, meclis'e getirmeyiz!'

‘PROBLEMİ ÇÖZÜN, MECLİS'E GETİRMEYİZ!'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi çekme kararı sonrası Türkiye'nin atacağı adım merak konusu oldu.

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:23
Puan Ver : ‘Problemi Çözün, Meclis'e Getirmeyiz!'(8/10)6


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, anlaşmada asıl haksızlığa uğrayanın Türkiye olduğunu belirtti. “Gelişmiş ülke” sayılması nedeniyle Türkiye'nin zarara uğradığını dile getiren Birpınar, buna 1992'de yapılan bir hatanın yol açtığını söyledi. Birpınar, “Biz de Türkiye'nin problemini çözün yoksa imzalamayız diyoruz” dedi.



Birpınar, Milliyet'e yaptığı açıklamada, yaşanan iklim değişikliği ile dünyada sıcaklıkların normal seviyenin 1.1 derece üzerine çıktığını, deniz seviyesinin yükseldiğini belirtti. Birpınar, anlaşmanın dünya açısından önemine işaret ederek, “İklim göçü ve peşinden mülteci sorunu olabilir. Peşinden terör sorunu gelir” diye konuştu. ABD'nin anlaşmadan çekilebilmesi için 3 yıl gerektiğini anlatan Birpınar, “Şimdi çıksalardı daha iyiydi. Alınan tüm kararları kilitleyecekler” dedi.



 



kaynak:milliyet








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