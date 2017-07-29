PROF. KADIOĞLU'NDA KORKUTAN UYARI: SICAK HAVA GELİYOR, MÜMKÜN OLSA İSTANBUL'U TERK EDERİM
Cuma günü özellikle Trakya bölgesi ve İstanbul'da etkisini gösteren fırtına ve dolu yağışı sonrası askeri meteoroloji dalında Türkiye'deki tek profosör olan Mikdat Kadıoğlu, Twitter'dan yeni bir uyarı yaptı.
SICAK HAVA DALGASI, HEM DE ÇOK KUVVETLİSİ!
Havaların çok daha fazla ısınacağını ve İstanbul'da yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirten Kadıoğlu, "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk edip kuzeye kaçar ve bir hafta dönmezdim. Sıcak hava dalgası, hem de çok kuvvetlisi geliyor" dedi.
İşte Kadıoğlu'nun İstanbullulara uyarı niteliğindeki tweet'i
Kaynak: haberinburada
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