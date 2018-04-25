PROFESÖRÜ YIKAN HABER! 35 YILLIK EVLİ, 9 ÇOCUĞU VAR AMA KISIRMIŞ
Fas'ta yaşayan 35 yıllık evli ve 9 çocuğu bulunan profesör, üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrendi. DNA testiyle profesörün 9 çocuğun da babası olmadığı ortaya çıktı.
Fas'ın Sidi Slimane kentinde yaşayan 35 yıllık evli ve 9 çocuğu bulunan profesör, rutin üroloji kontrolünde doğuştan kısır olduğunu öğrenince tüm hayatı alt üst oldu.
ÇOCUK SAHİBİ OLMASINI ENGELLEYEN KİSTİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Fas yerel basını doğuştan kısır olduğunu öğrenen ve 9 çocuk sahibi olduğunu sanan adamın hikâyesini konuşuyor. Doktoru ona sağ testisinde küçük bir kist olduğunu ve bu kistin çocuk sahibi olmasına izin vermeyeceğini söyledi. Ancak bu kistin alınabileceğini sözlerine ekledi.
35 YILLIK EVLİ VE 9 ÇOCUĞU VAR
Fakat ortada çok ciddi bir problem vardı. Adam 35 yıllık evliydi ve tam 9 çocuğu vardı. Bu duydukları karşısında büyük bir şoka girdi. Öğrendiklerinden sonra karısına bile söylemeden gidip mahkemeye başvurdu.
DNA TESTİYLE 9 ÇOCUĞUN BABASI OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Avukatı ile beraber karısına karşı elinden geleni yapan 50 yaşındaki adam, mahkeme kararıyla çocuklarına DNA testi yaptırdı ve korkunç gerçeği öğrendi. Çocukların hiçbiri onun değildi. Şu an çiftin evlilikleri boşanma sürecinde.
Kaynak: haberinburada
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