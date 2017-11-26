Beyazıt Öztürk, 22 yıldır ekrana gelen Beyaz Show'u bitireceği iddialarını Aydın Doğan ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'a üstü kapalı sitem ederek yalanladı.

22 yıldır cuma günleri Kanal D ekranlarından izleyenlerinin evine konuk olan Beyaz Show ve Beyazıt Öztürk, programı bitireceği yönündeki iddialara esprili bir dille cevap verdi.

AYDIN DOĞAN'A ÜSTÜ KAPALI SİTEM

Dün akşam yayınlanan programının başında bir açıklama yapan ünlü şovmen, şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada programı bırakacağım söylenmiş. Buradan ilk defa açıklıyorum. Spekülasyon yapmak için ben istedim. Sevgi görmek istedim. Lütfen bırakma, ne olur bırakam demenizi istedim. Aydın Doğan ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aramasını bekledim. Aramadılar.

"PROGRAMI BIRAKMIYORUM"

Programı bırakmıyorum. Bırakmamanın tek sebebi var. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'i var. Murat Boz'un Aslı Enver'i var. Benim kimim var? Kimsem yok. Sizler varsınız."

Beyazıt Öztürk, bu sözleriyle, gelecek yıllarda da Beyaz Show'u yapmaya devam edeceğini açıklamış oldu.

Kaynak: haberinburada