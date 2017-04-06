

Önümüzdeki günlerde oyuncuların ilgisini çekecek bir duyuru gelebilir. Söylentilere göre Project Scorpio teknik özellikleri yakında açıklanacak.



Microsoft, Sonyile girdiği kıyasıya rekabette PS4Pro'yakarşılık ProjectScorpio'yuduyurmuştu. Project Scorpio, Microsoft tarafından yapılmış en güçlü konsol konumunda bulunurken, 4Koyun oynatma yeteneğine de sahip. Ancak şu an konsolla ilgili çok net resmi bilgiler yok. Çıkan son habere göreProject Scorpio teknik özellikleriyakın bir tarihte açıklanabilir.



Söylenenlere göre Microsoft, bu konuda bir oyun haber mecrasıyla anlaştı. Bu mecra, Microsoft'u ziyaret ederek Project Scorpio teknik özelliklerihakkında bilgi aldı. Ancak mecranın ismi açıklanmadı. Bu mecranın tanıtım için özel bir içerik hazırladığı düşünülüyor. Microsoft'un 2017‘de oyunla ilgili en büyük duyurusu olacak olan Project Scorpio tanıtımının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.



Daha önce çıkan haberlerdeForza Horizon 7‘nin, Project Scorpio'nun gücünü gösterecek oyun olarak belirlendiği işaret edilmişti. Oyun, yeni konsolda 4K çözürlükte çalışacak. Microsoft'un konsolun 4Kkabiliyetinigöstermek için Red Dead Redemption 2‘yi de kullanabileceği söyleniyor.



Microsoft, bu konuda bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde Project Scorpio teknik özellikleri açıklansa bile firmanın bazı detayları Haziran'da düzenlenecekE3 2017′ye saklayabileceği düşünülüyor.



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