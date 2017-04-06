Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

project scorpio teknik özellikleri yakında gelebilir

PROJECT SCORPİO TEKNİK ÖZELLİKLERİ YAKINDA GELEBİLİR

Önümüzdeki günlerde oyuncuların ilgisini çekecek bir duyuru gelebilir. Söylentilere göre Project Scorpio teknik özellikleri yakında açıklanacak.

Tarih : 06 Nisan 2017, 14:18
Puan Ver : Project Scorpio Teknik Özellikleri Yakında Gelebilir(5/10)5


Önümüzdeki günlerde oyuncuların ilgisini çekecek bir duyuru gelebilir. Söylentilere göre Project Scorpio teknik özellikleri yakında açıklanacak.



Microsoft, Sonyile girdiği kıyasıya rekabette PS4Pro'yakarşılık ProjectScorpio'yuduyurmuştu. Project Scorpio, Microsoft tarafından yapılmış en güçlü konsol konumunda bulunurken, 4Koyun oynatma yeteneğine de sahip. Ancak şu an konsolla ilgili çok net resmi bilgiler yok. Çıkan son habere göreProject Scorpio teknik özellikleriyakın bir tarihte açıklanabilir.



Söylenenlere göre Microsoft, bu konuda bir oyun haber mecrasıyla anlaştı. Bu mecra, Microsoft'u ziyaret ederek Project Scorpio teknik özelliklerihakkında bilgi aldı. Ancak mecranın ismi açıklanmadı. Bu mecranın tanıtım için özel bir içerik hazırladığı düşünülüyor. Microsoft'un 2017‘de oyunla ilgili en büyük duyurusu olacak olan Project Scorpio tanıtımının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.



Daha önce çıkan haberlerdeForza Horizon 7‘nin, Project Scorpio'nun gücünü gösterecek oyun olarak belirlendiği işaret edilmişti. Oyun, yeni konsolda 4K çözürlükte çalışacak. Microsoft'un konsolun 4Kkabiliyetinigöstermek için Red Dead Redemption 2‘yi de kullanabileceği söyleniyor.



Microsoft, bu konuda bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde Project Scorpio teknik özellikleri açıklansa bile firmanın bazı detayları Haziran'da düzenlenecekE3 2017′ye saklayabileceği düşünülüyor.



We Happy Few, film oluyor








Etiketler: Project  Scorpio  Teknik  Özellikleri  Yakında  Gelebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER