Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?

ps4 pro 4k video oynatabiliyor

PS4 PRO 4K VİDEO OYNATABİLİYOR

Sony, PS4'ün medya oynatma uygulamasını güncelledi. Artık bu uygulama ile PS4 Pro 4K video oynatabilecek.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:35
Puan Ver : Ps4 Pro 4K Video Oynatabiliyor(6/10)5


Sony, PS4'ün medya oynatma uygulamasını güncelledi. Artık bu uygulama ile PS4 Pro 4K video oynatabilecek.



Sony, PS4'ün medya oynatıcı uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Gelen güncelleme sayesinde PS4 Pro 4K video oynatabilecek.



Güncelleme sonrasında medya oynatıcı, harici bir depolama cihazındaki 4K videoları çalıştırabilecek. Ancak 4K video dosyasının MP4 biçiminde olması gerekiyor. Yani şimdilik MKV biçimine destek verilmiyor. Ayrıca Sony, PS4 oyunları için ekstra depolama olarak kullanılan USB sürücülerinin 4K video dosyaları için kaynak olarak kullanılamayacağını da açıkladı.



Bunun dışında PS4 Pro'ya ek olarak PlayStation VR sahipleri de güncelleme sonrasında 4K VR video içeriklerini izleyebilecekler.



Güncelleme güzel olsa da PS4 Pro kullanıcılarının hali hazırda ulaşabileceği 4K videoların çok yaygın olmadığını da belirtmek lazım. Hele ki 4K VR içeriği bulmak daha da zor.



Yeni Tomb Raider filminden bilgiler var!








Etiketler: Ps4  Pro  4K  Video  Oynatabiliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER