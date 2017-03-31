

Sony, PS4'ün medya oynatma uygulamasını güncelledi. Artık bu uygulama ile PS4 Pro 4K video oynatabilecek.



Sony, PS4'ün medya oynatıcı uygulaması için bir güncelleme yayınladı. Gelen güncelleme sayesinde PS4 Pro 4K video oynatabilecek.



Güncelleme sonrasında medya oynatıcı, harici bir depolama cihazındaki 4K videoları çalıştırabilecek. Ancak 4K video dosyasının MP4 biçiminde olması gerekiyor. Yani şimdilik MKV biçimine destek verilmiyor. Ayrıca Sony, PS4 oyunları için ekstra depolama olarak kullanılan USB sürücülerinin 4K video dosyaları için kaynak olarak kullanılamayacağını da açıkladı.



Bunun dışında PS4 Pro'ya ek olarak PlayStation VR sahipleri de güncelleme sonrasında 4K VR video içeriklerini izleyebilecekler.



Güncelleme güzel olsa da PS4 Pro kullanıcılarının hali hazırda ulaşabileceği 4K videoların çok yaygın olmadığını da belirtmek lazım. Hele ki 4K VR içeriği bulmak daha da zor.



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