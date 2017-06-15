PS4 satışı rekora koşuyor. Sony, bugün yaptığı açıklamada PlayStation 4 (PS4 ) bilgisayar eğlence sistemi ve yazılım ürünlerinin satışında yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.



PS4 satışı rekora koşuyor. Sony, bugün yaptığı açıklamada PlayStation 4 (PS4 ) bilgisayar eğlence sistemi ve yazılım ürünlerinin satışında yeni bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu.



11 Haziran 2017 itibaryla PS4 satışı dünya genelinde 60,40 milyon adedi aştı.



PS4'ün bu güçlü ivmesi sayesinde PlayStation ekosistemi genelindeki kullanıcı etkileşiminde de önemli bir artış yaşandı.







PlayStation ekosistemindeki aylık aktif kullanıcı sayısı Mart 2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 70 milyonu aştı.









PlayStation Plus abonelerinin sayısı Mart 2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 26,4 milyona ulaştı.









Dünya genelindeki aktif PS4 kullanıcılarının platformda harcadığı haftalık saat sayısı Mart 2017 sonu itibariyle toplamda 600 milyonu aştı.







Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Global CEO'su Andrew House, bu başarı hakkında şunları söyledi: “Dünyanın dört bir yanında PS4'ü desteklemeye devam eden sevenlerimize ve iş ortaklarımıza müteşekkiriz. PS4 platformu en parlak zamanlarını yaşıyor. Bu yıl, PS4 sisteminin gücünden sonuna kadar yararlanan özel oyunlar ve iş ortağı oyunlarından oluşan muhteşem bir oyun yelpazesi lanse edilecek. Hem PlayStation VR içerik portföyünü genişleterek hem de çığır açan yazılım yelpazemizin yanında ağ hizmetlerimizi de zenginleştirerek genel PS4 ekosistemini genişletmeye devam edeceğiz. Dünya genelinde kullanıcılara en iyi eğlence deneyimini sunma ve PS4'ü oyunun en iyi adresi yapma yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz.”



Yazılımlara bakacak olursak PS4'ün portföyü GUNDAM VERSUS, DRAGON QUEST XI, Gran Turismo Sport ve Everybody's Golf gibi sabırsızlıkla beklenen oyunlarla genişlemeye devam edecek. Bağımsız geliştirme topluluğu da ABZÛve Firewatch gibi yenilikçi oyunlarla PS4 için yeni ürünler sunmaya devam edecek.



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