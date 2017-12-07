PSA GRUBU, OPEL İÇİN ÖDEDİĞİ PARANIN YARISINI İSTİYOR
Martta Amerikan General Motors'tan Alman markası Opel'i, 1,3 milyar euroya satın alan Fransız PSA Grubu "kandırıldık" diyerek ödediği paranın yarısını geri istiyor.
Reuters'in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre, PSA'nın Opel markalı araçların karbon emisyon değerinin beklenenden yüksek çıkmasından dolayı ciddi ceza ile karşı karşıya gelebileceği, bu yüzden GM'den 600 ila 800 milyon euro arasında para istedikleri belirtiliyor.
AB ÜLKELERİNDE SATILAMAYACAK
Avrupa Birliği (AB) 2020-2021 yılları arasında bugün kilometre başına 130 gram olan karbon salınım limitini 95 grama düşürecek. Bu limitin üstünde olan araçlar AB ülkelerinde satılamayacak.
"RAKAMLARDA YANLIŞLIK OLDUĞUNU ANLADIK"
General Motors (GM) sözcüsü David Caldwell konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, PSA General Motors'un Opel'i satarken karbon emisyon rakamları konusunda kendilerini yanlış yönlendirdiğini savunuyor. PSA CEO'su Carlos Tavares, "Anlaşmayı imzaladıktan birkaç hafta sonra karbon emisyonu rakamları hakkında bir yanlışlık olduğunu anladık" diye konuştu.
Bu olaydan sonra ekiplerinin üretim ve satışı yeniden tasarladıklarını anlatan Tavares, "Eğer AB'nin verdiği karbon sınırını karşılayamazsak çok büyük ceza alırız ve bu cezalar şirketin varlığını bile tehdit eder hale gelir" ifadesini kullandı.
GM'in Chevrolet Bolt modeli emisyon değerlerini karşılamadığı için otomobil başına 10 bin Euro ceza kesilmişti.
Kaynak: haberinburada
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