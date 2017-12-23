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Psg Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız
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PSG Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız

PSG BAŞKANI AÇIKLADI: NEYMAR'IN REAL MADRİD'E GİTMESİ İMKANSIZ

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımın yıldız isimlerinden Neymar'ın Real Madrid'e transfer olmasının imkansız olduğunu söyledi.

Tarih : 23 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Psg Başkanı Açıkladı: Neymar'ın Real Madrid'e Gitmesi İmkansız(8/10)4

Sezon başında 222 milyon Euro bonservis karşılığında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transfer olarak dünyanın en pahalı transferi ünvanını alan Neymar için Real Madrid'e transfer olacak dedikoduları çıkmaya devam ediyor. PSG'nin Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi ise transfer söylentileri hakkında konuştu.

"NEYMAR'IN REAL MADRİD'E TRANSFER OLMASI İMKANSIZ"

Nasser Al-Khelaifi, Neymar'ın kesinlikle takımda kalacağını açıklarken ' 'Neymar'ın Real Madrid'e transfer olması imkansız" sözlerini kullandı ve söylentilerin önüne geçti.

PSG'de Kylian Mbappe ve Edinson Cavani ile harika bir üçlü yaratan Neymar, Fransız ekibinde çıktığı 19 maçta 17 gol ve 13 asist üretme başarısı göstermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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