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psg, emre mor için borussia dortmund'a teklifte bulundu

PSG, EMRE MOR İÇİN BORUSSİA DORTMUND'A TEKLİFTE BULUNDU

Fransız devi Paris Saint-Germain, Emre Mor'un kiralanması için Alman ekibi Borussia Dortmund'a teklifte bulundu.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:46
Puan Ver : Psg, Emre Mor İçin Borussia Dortmund'a Teklifte Bulundu(6/10)8


 Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcumuz Emre Mor'a transfer teklifi geldi!..



Fransız devi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar ve Tuchel'le yaşadığı problemler nedeniyle yeterli forma şansı bulamayan Emre'yi transfer etmek için harekete geçti.



 



kaynak:haberler








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