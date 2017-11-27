Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

PSG, Fransa Ligine darbe yaptı

PSG, FRANSA LİGİNE DARBE YAPTI

Fransa Liginde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'yu 2-1 yenerek en yakın rakipleriyle puan farkını 9'a çıkardı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 13:10
Puan Ver : Psg, Fransa Ligine Darbe Yaptı(8/10)4

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14'üncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup etti.

Ligue 1'de haftanın önemli maçında, zirve mücadelesi veren PSG ile Monaco karşılaştı. PSG'nin gollerini 19'uncu dakikada Edinson Cavani ve 52'nci dakikada penaltıdan Neymar attı. Monaco'nun golü ise 81'inci dakikada Joao Moutinho'dan geldi.

PSG LİGDE FARK ATTI

Karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk takım, ligde üst üste 4'üncü olmak üzere 12'nci galibiyetini elde etti ve namağlup unvanını korudu. Bu sonuçla puanını 38'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçileri Olympique Lyon ve Monaco ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Psg  Fransa  Ligine  Darbe  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER