PSG, FRANSA LİGİNE DARBE YAPTI
Fransa Liginde lider Paris Saint-Germain, deplasmanda Monaco'yu 2-1 yenerek en yakın rakipleriyle puan farkını 9'a çıkardı.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14'üncü haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Monaco'yu 2-1 mağlup etti.
Ligue 1'de haftanın önemli maçında, zirve mücadelesi veren PSG ile Monaco karşılaştı. PSG'nin gollerini 19'uncu dakikada Edinson Cavani ve 52'nci dakikada penaltıdan Neymar attı. Monaco'nun golü ise 81'inci dakikada Joao Moutinho'dan geldi.
PSG LİGDE FARK ATTI
Karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk takım, ligde üst üste 4'üncü olmak üzere 12'nci galibiyetini elde etti ve namağlup unvanını korudu. Bu sonuçla puanını 38'e çıkaran lider PSG, en yakın takipçileri Olympique Lyon ve Monaco ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.
Kaynak: haberinburada
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