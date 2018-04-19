PSG, MBAPPE İLE FRANSA KUPASINDA FİNALE UÇTU
Paris Saint-Germain, Mbappe (2) ve Nkunku'nun attığı gollerle Caen'i 3-1 yenerek Fransa Kupasında finale yükseldi.
Fransa Kupası yarı finalinde Caen ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
MBAPPE PERDEYİ 25. DAKİKADA AÇTI
Mücadelenin 25. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Paris Saint-Germain, 43. dakikada Ismael Diomande'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye tekrar Kylian Mbappe çıktı ve takımının tekrar öne geçirdi. Son sözü 90. dakikada Nkunku söyledi ve PSG, Caen'i 3-1 mağlup ederek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.
PSG'NİN RAKİBİ 3. LİG TAKIMI LES HERBIES
Paris Saint-Germain, Fransa Kupası finalinde üçüncü lig takımı Les Herbiers ile karşılaşacak.
Caen, 90. dakikada Ismael Diomande'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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