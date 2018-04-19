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PSG, Mbappe ile Fransa Kupasında finale uçtu

PSG, MBAPPE İLE FRANSA KUPASINDA FİNALE UÇTU

Paris Saint-Germain, Mbappe (2) ve Nkunku'nun attığı gollerle Caen'i 3-1 yenerek Fransa Kupasında finale yükseldi.

Tarih : 19 Nisan 2018, 02:10
Puan Ver : Psg, Mbappe İle Fransa Kupasında Finale Uçtu(9/10)5

Fransa Kupası yarı finalinde Caen ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

MBAPPE PERDEYİ 25. DAKİKADA AÇTI

Mücadelenin 25. dakikasında Kylian Mbappe ile öne geçen Paris Saint-Germain, 43. dakikada Ismael Diomande'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye tekrar Kylian Mbappe çıktı ve takımının tekrar öne geçirdi. Son sözü 90. dakikada Nkunku söyledi ve PSG, Caen'i 3-1 mağlup ederek Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

PSG'NİN RAKİBİ 3. LİG TAKIMI LES HERBIES

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası finalinde üçüncü lig takımı Les Herbiers ile karşılaşacak.

Caen, 90. dakikada Ismael Diomande'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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