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PSG Taraftarından Brezilyalı Futbolcu Neymar'a Tepki: Saygısız

PSG TARAFTARINDAN BREZİLYALI FUTBOLCU NEYMAR'A TEPKİ: SAYGISIZ

Paris Saint-Germain taraftarının, sakatlık sürecini Brezilya'da geçiren Neymar'a tepkisi dinmek bilmiyor.

Tarih : 29 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : Psg Taraftarından Brezilyalı Futbolcu Neymar'a Tepki: Saygısız(5/10)1

Neymar, Paris Saint-Germain'i kızdırdı! Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan ve sık sık ismi Real Madrid ile anılan Neymar'a Fransa'dan tepki var.

Marca'da yer alan habere göre; PSG taraftarları, Neymar'ın kulübü küçük gördüğü ve taraftarlara saygısızlık yaptığını düşünüyor.

Haberde; Neymar'ın Brezilya'da sakatlık sürecini geçirmesi ve Dünya Kupası'na yakın zamanda iyileşmeye başlamasının tepkiyle karşılandığı belirtildi.

"SAYGI GÖSTERMİYOR"

Bir taraftar grubu ise, "Tedavisini Paris'te yaptırmaması ayıptır. Taraftarlara karşı saygısız davranışları vardı. Hak ettiğimiz saygıyı göstermiyor" açıklamasını yaptı.

Neymar, Şubat ayında sakatlık yaşamasının ardından Brezilya'da ameliyat edildi ve sonrasında Fransa'ya hiç dönmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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