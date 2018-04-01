PSG YİNE REKOR PEŞİNDE! İŞTE JAN OBLAK İÇİN GÖZDEN ÇIKARILAN RAKAM
Fransız devi PSG, Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ı kadrosuna katmak için 100 milyon euroyu gözden çıkardı. Transfer gerçekleşirse Oblak futbol tarihinin en pahalı kalecisi olacak.
Bu sezona Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk parolasıyla giren ancak turnuvaya henüz ikinci turda veda eden Paris Saint Germain'in Atletico Madrid'in file bekçisi Jan Oblak'ı gözüne kestirdiği iddia edildi.
PSG BİR REKOR DAHA KIRMAYA HAZIRLANIYOR
Fransız basınından RMC'nin haberine göre geçtiğimiz yaz 222 milyon euroluk rekor bir bedelle Neymar'ı kadrosuna katan PSG bu kez de bir başka transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor.
Haberde PSG yönetiminin Oblak'ı alabilmek için Sloven eldivenin sözleşmesindeki 100 milyon euroluk serbest kalma maddesini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. PSG, söz konusu transferi gerçekleştirirse Oblak da tarihin en pahalı kalecisi olacak.
Kaynak: haberinburada
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