Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e karşı iki maçta da yenilen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Paris Saint-Germain de sular durulmuyor. Takımın Alman futbolcusu Julian Draxler, elenmelerinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"DAHA BİR TURU GEÇEMİYORUZ"

Real Madrid yenilgisi ardından konuşan Draxler, "Real Madrid iyi oynadı. Biz ise sadece topu döndürdük. Böyle oynayarak kazanamazsınız. Sadece pas yaparak gökten bir şey inmesini bekleyemezsiniz. Elenmeyi hak ettik. Bu yaz transfere 400 milyon Euro harcadık ve herkes, bir şeylerin değişeceğini söylüyordu ama daha bir turu geçemiyoruz" diye konuştu.

"MANTIĞIM ALMIYOR"

Takımın transfer politikasını eleştiren Draxler, teknik direktör Unai Emery'i de eleştirirken "Oyuna 76. dakikada girdim. Mantığım almıyor, anlayamıyorum. Şaşırdım ve biraz da sinirlendim" dedi.

Kaynak: haberinburada