PSG'Lİ TARAFTARLARIN İSTEDİĞİ CRİSTİANO RONALDO: REAL MADRİD'DE KALIYORUM
Fransız devi PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Real Madrid'li Cristiano Ronaldo, "Avrupa şampiyonu takımımda kalarak yeni zaferler kazanmak istiyorum." dedi.
İspanyol Marca gazetesi, Cristiano Ronaldo'dun takımda kalacağını açıkladığını yazdı.
Gazetede yer alan haberde Ronaldo'ya atıf yapılarak 'Her yıl daha da çok çalışmak zorundayım. Bunu yapamaya devam edeceğim. Futbol benim hayatım, tutkum' dediği belirtildi. Transfer olacağı iddialarına yönelik ise Ronaldo 'Avrupa şampiyonu olan takımımda kalarak yeni zaferler kazanmak istiyorum' dedi.
PSG'YE GİDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
4 kez "Altın Top" ödülü kazanan Portekizli yıldızın PSG'ye transfer olacağı iddia edilmiş, ardından da oyuncunun Real Madrid yönetimine ayrılmak istediğini bildirdiği öne sürülmüştü.
Bu süreşçte hiç yorum yapmayan Ronaldo ilk kez transfer iddialarıyla ilgili konuştu.
(Cnntürk)
Kaynak: haberinburada
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