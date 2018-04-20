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Psg'nin Brezilyalı Futbolcusu Thiago Silva, 2020'de Takımdan Ayrılacak
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PSG'nin Brezilyalı Futbolcusu Thiago Silva, 2020'de Takımdan Ayrılacak

PSG'NİN BREZİLYALI FUTBOLCUSU THİAGO SİLVA, 2020'DE TAKIMDAN AYRILACAK

Paris Saint-Germain'in tecrübeli defans oyuncusu Thiago Silva, 2020'de bitecek sözleşmesinin ardından takıma veda edeceğini söyledi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 18:20
Puan Ver : Psg'nin Brezilyalı Futbolcusu Thiago Silva, 2020'de Takımdan Ayrılacak(5/10)1

Fransa Ligi'nde bitime haftalar kala şampiyonluğunu garantileyen Paris Saint-Germain'in Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, 2 yıl sonra takıma veda edeceğini duyurdu.

2012 yılında Milan'dan 42 milyon Euro'ya transfer edilen ve Paris ekibiyle 16 kupa kazanan Silva, sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'den ayrılacağını söyledi.

"SÖZLEŞMEMİN BİTMESİNE 2 YIL KALDI, ONDAN SONRA..."

Fransız basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Eleştirileri duymamak mümkün değil. Gazeteler, gazeteciler bana ne olmam gerektiğini söylüyor. Ben zaten ne olduğumu biliyorum. Tüm düşüncelere karşı saygım var ancak kişisel bir saldırıya dönüşürse işler zorlaşıyor. Aileme ve sevdiklerime kadar eleştiri gelince üzülüyorum. 33 yaşındayım. Sözleşmemin bitimine 2 yıl kaldı. Ondan sonra formamı başkalarına vereceğim" diye konuştu.

PSG ve Brezilya Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Thiago Silva, bu sezon Fransız ekibiyle 37 maça çıkarken 1 gol kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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