PSG Teknik Direktörü Unai Emery'in evine giren hırsız 7 bin avro değerinde saat, Emery'nin eşine ait eşyalar ve takım hakkında gizli bilgiler içeren belgeleri çaldı.

Fransa'nın dünyaca ünlü futbol kulübü Paris Saint-Germain'in antrenörü Unai Emery'ye ait daireden, kulübe ait hassas belgelerin çalındığı ifade edildi.

Le Point dergisinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hırsızlık Emery'nin Paris'teki evinde dün gece meydana geldi.

TAKIM HAKKINDA GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN BELGELER ÇALINDI

Haberde, ünlü antrenörün yedinci katta bulunan dairesine giren hırsızların, 7 bin euro değerinde saat, Emery'nin eşine ait eşyalarla takım hakkında gizli bilgiler içeren belgeleri çaldıkları belirtildi.

Soyguncuların götürdüğü belgelerde PSG takımının transfer projeleri, oyuncuların maaş ve primlerini içeren bilgiler olduğu kaydedildi.

KUPA MAÇI İÇİN STRAZBURG DEPLASMANINA GİTMİŞTİ

Haberde, ünlü teknik direktörün Fransa Lig Kupası maçı için Strazburg deplasmanında olduğu sırada gerçekleşen olayın, kameralarla izlenen ve girişinde iki ayrı kod girilerek açılan kapıların olduğu bir binada meydana geldiği bilgisi verildi.

Paris Emniyeti'nin inceleme başlattığı, çalınan eşyalar arasında takımın Brezilyalı yıldızı Neymar'a ait formaların da olduğu belirtildi.

Kaynak: haberinburada