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PSG'nin Yıldızı Edinson Cavani Mutlak Gol Pozisyonundan Yararlanamadı

PSG'NİN YILDIZI EDİNSON CAVANİ MUTLAK GOL POZİSYONUNDAN YARARLANAMADI

Fransa 1. Ligde oynanan maçta PSG'nin yıldızı Edinson Cavani'nin boş kaleye kaçırdığı gol ile tüm izleyenleri şaşkına çevirdi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 00:20
Puan Ver : Psg'nin Yıldızı Edinson Cavani Mutlak Gol Pozisyonundan Yararlanamadı(6/10)2

Fransa 1. Lig 32. haftasında lider PSG deplasmanda St Etienne ile karşı karşıya geldi. Müthiş bir heyecana olan karşılaşmanın ikinci yarısında yıldız futbolcu Cavani boş kaleye kaçırdığı golle sosyal medyayı salladı.

KARŞILAŞMA BERABERE SONUÇLANDI

St Etienne ile PSG arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi St Etienne 17. dakikasında Remy ile 1-0 öne geçti. Remy 31. dakikada bu kez penaltı atışı kaçırdı ve 41. dakikada PSG'de Kimpembe gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda rakip kalede büyük baskı kuran PSG Cavani ile bomboş kaleye mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. PSG'i kurtaran gol ise 90. dakikada geldi. Debuchy kendi kalesine attığı golle maçın skorunu tayin etti ve maç 1-1 berabere bitti. Maçta boş kaleye kaçıran Cavani ise 68. dakikada yerini Pastore'ye bıraktı.

PSG bu sonucun ardından puanını 84'e yükseltti. St Etienne ise 43 puanla 9. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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