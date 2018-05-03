PSG'NİN YILDIZI SEZONU KAPATTI!
Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Verratti, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan yıldız Marco Verratti, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kasıklarından ameliyata alınan İtalyan futbolcunun sezonu kapattığı, gelecek sezon için hazır duruma geleceği belirtildi.
KUPA FİNALİNDE FORMA GİYEMEYECEK
Ligde şampiyonluğu önceden garantileyen PSG'nin, Fransa Kupası finalinde üçüncü lig ekibi Les Herbiers ile 8 Mayıs Salı günü oynayacağı karşılaşmada 25 yaşındaki oyuncu forma giyemeyecek.
Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Verratti, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Turistleri Evlerinde Konuk Eden Köylüler, Hem Para Kazanıyor Hem Köylerini Tanıtıyor
- Türkiye'nin En Büyük Şehir Hastanesi İçin Geri Sayım Başladı!
- Lamborghini, Traktörünü Sıfır Araç Fiyatına Satıyor
- Türkiye Genelinde 444'lü Hatlara Ulaşım Sağlanamıyor!
- Kırmızı Bültenle Aranıyordu! Çiftlik Bank'ın Beyin Takımı'ndan Düzgün Genç Tutuklandı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trafikte Sıkışan Otomobilin Kapısına Aslan Dayandı
- Hediyelerle Kandırdığı Öğrencisi İle Beraber Olan Öğretmen Tutuklandı
- Abd'de Maruldaki Koli Basili Yüzünden 1 Kişi Öldü
- Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti
- Güvenlik Kameraları O Anları Yakaladı! Kargo Uçağı Düştü, Mürettebatın Tamamı Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar